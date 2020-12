am 18.12.2020 - 14:21 Uhr

Unter dem Titel "Ganz schön Berlin!" startet der RBB eine neue Doku-Reihe, in der Menschen porträtiert werdenm, die sich innerlich wie äußerlich nach Veränderung sehnen. Leitwolf TV hat sechs Folgen produziert, deren Ausstrahlung zunächst in der ARD-Mediathek erfolgen soll. Im dortigen RBB-Channel steht "Ganz schön Berlin!" ab Montag, den 28. Dezember zum Abruf bereit. Die TV-Ausstrahlung im RBB Fernsehen soll im nächsten Jahr erfolgen.

In sechs 25-minütigen Episoden unterstützen jeweils zwei professionelle Coachingteams den Veränderungsprozess - "indem sie genau zuhören, hinsehen und neue Impulse setzen", wie es heißt. Mittels Mode, Makeup und Interieur, aber Einfühlungsvermögen und Respekt soll es gelingen, das Leben der Protagonisten und Protagonistinnen ein wenig schöner zu machen.

"Die neue Reihe 'Ganz schön Berlin!' spiegelt die überaus heterogene Gesellschaft in der Hauptstadtregion wider", so RBB-Redkateurin Ute Beutler. "Wir haben mit der Produktionsfirma Leitwolf TV & Film einen Ansatz für das Makeover-Format gewählt, der das Spektrum der Themen und Lebensformen mit Blick auf Diversität erweitert. Mit der Strategie, 'Ganz schön Berlin!' als Online-Premiere noch in diesem Jahr zu starten, wollen wir zudem neue Zielgruppen ansprechen und für unser Programm gewinnen."

"Die Welt ist rund, damit wir uns begegnen", sagt Fabian Hart, einer der Experten des neuen Formats. "Unsere Höhen und Tiefen und alle Kurven dazwischen erzählen unsere Geschichte und bringen uns einander näher."