Erstaunlich lange hielt die Reed Midem an ihren Plänen fest, im Herbst eine physisch in Cannes stattfinde MIPCOM auszurichten - erst wenige Wochen vorher sagte der Veranstalter die Fernsehmesse ab. Mit Blick auf die Frühjahrsmesse zeigen sich die Verantwortlichen nun deutlich entschlussfreudiger. Schon jetzt steht fest, dass die MIPTV im April rein digital stattfinden wird. Entsprechende Pläne hat die Reed Midem am Freitag bestätigt.

Die digitale MIPTV soll demnach in der Woche vom 12. bis 16. April 2021 online ausgerichtet werden und auch die MIPDoc und MIPFormats umfassen. Details zum genauen Konzept sollen in den kommenden Wochen vorgestellt werden. Die Entscheidung, so zu verfahren, sei auf die anhaltende Unsicherheit bezüglich der Corona-Pandemie zurückzuführen. Sollten sich die Bedingungen bis Anfang 2021 ausreichend verbessern, werde man während der Messewoche "eine kleine, auf persönlichen Vorführungen basierende Veranstaltung" in Cannes abhalten, um die digitale Ausgabe zu ergänzen.

Unabhängig davon soll das Serien-Festival Canneseries wie geplant vom 9. bis 14. April im Palais des Festivals in Cannes stattfinden. Auch die MIPCOM soll im kommenden Herbst zusammen mit der MIPJunior wieder vor Ort stattfinden - wenn auch ergänzt um digitale Formate.

"Wir haben in diesem außergewöhnlichen Jahr viel gelernt", sagte Jerome Delhaye, Direktor der Unterhaltungsabteilung von Reed Midem, und hob zwei Punkte hervor: "Die Notwendigkeit einer klaren und nach Möglichkeit zeitnahen Entscheidungsfindung, damit unsere Partner auf der ganzen Welt für das kommende Jahr planen können; und die Notwendigkeit, wieder von Angesicht zu Angesicht Geschäfte zu machen." Für die zweite Jahreshälfte 2021 bleibe man optimistisch.