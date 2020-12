am 21.12.2020 - 13:49 Uhr

Moderiert wird die Sendung von Jonas Himmel, den die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer aus der "Toggo Show" kennen, und Beatrice Hoffmann, die zuvor unter anderem bei Antenne Düsseldorf moderierte. Teil der Show sind Rubriken wie der "Ideengenerator", das "Duell des Tages" und das "verrückten Radio-Rückwärtssong-Raten". In der "Toggo Radio-Musikwerkstatt" dreht sich darüber hinaus alles um das Thema Musik.

Für den Jahreswechsel hat der Sender außerdem eine 24-stündige Silvestershow mit dem Titel "Toggo Radio - Rund um die Welt" angekündigt. Ab 11 Uhr läutet Toggo Radio das neue Jahr in jeder Zeitzone mit einem Countdown in der jeweiligen Landessprache ein, gefolgt von einem Musik-Hit in diesem Land. Empfangen werden kann Toggo Radio seit einiger Zeit nicht nur Online und über die App, sondern auch deutschlandweit über DAB+.