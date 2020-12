Am 9. Februar gibt es im Ersten ein Wiedersehen mit "Tierärztin Dr. Mertens" - und das ist durchaus ein wenig überraschend, ging die sechste Staffel doch erst im Dezember vergangenen Jahres zu Ende. Etwas mehr als ein Jahr wird diesmal also die Pause zwischen den Staffeln betragen, also deutlich weniger als die XXL-Pausen, die man zuletzt gewohnt war. Staffel 5 lief 2016, Staffel 4 im Jahr 2013, Staffel 3 über den Jahreswechsel 2009/2010. Die neuen Folgen kommen diesmal also schneller auf den Bildschirm, dafür sind es aber auch weniger: Statt wie zuletzt gewohnt 13 gibt es diesmal nur sechs neue Episoden zu sehen.

Um die Dreharbeiten im Corona-Jahr 2020 durchführen zu können, musste die Produktionsfirma Saxonia Media ein bisschen trixen. Im Leipziger Zoo waren im Frühjahr nämlich nur dokumentarische Aufnahmen und Drehs vor dem Hauptportal möglich, nicht aber Spielszenen im Zoo. Dafür wich man auf andere Zoos in Erfurt, Halle und Magdeburg aus. Vor der Kamera stehen auch in den neuen Folgen unter anderem wieder Elisabeth Lanz, Sven Martinek und Dennenesch Zoudé.

In der neuen Staffel schmieden Dr. Mertens und ihr Lebensgefährte den Zukunftsplan, für sechs Monate nach Borneo zu gehen, erstmal gibt's allerdings zu Hause genug zu tun. Adoptivtochter Luisa kämpft gegen ein neues Bauprojekt im Zoo, dem auch die Tierärztin sketisch gegenüber steht: Die Zoodirektorin will eine Achterbahn mit einem 100 Meter hohen Freefall-Tower als neue Attraktion bauen. Unterdessen sind Giraffe Hugo an Arthrose und Gepardin Neneh an einer Gebärmutterentzündung erkrankt.