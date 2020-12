am 23.12.2020 - 09:55 Uhr

RTL will sich den Start der neuen "Bachelor"-Staffel nicht durch König Fußball verhageln lassen - und geht dem für Mitte Januar angesetzten Nachholspiel im DFB-Pokal zwischen Holstein Kiel und dem FC Bayern München lieber aus dem Weg. Der eigentlich für den 13. Januar angekündigte Staffel-Auftakt wird daher um eine Woche auf den 20. Januar verschoben, wie der Privatsender jetzt mitteilte.

"Damit auch die Fußballfans den "Bachelor"-Start nicht verpassen, haben wir uns dazu entschieden, ihn eine Woche später auf die Reise nach der großen Liebe zu schicken", erklärte RTL am Mittwoch. Wer den neuen "Bachelor" dennoch schon am 13. Januar kennenlernen will, bekommt bei TVNow die Gelegenheit, wo die Staffel schon eine Woche vor der RTL-Ausstrahlung beginnen wird.

Ein erfolgreicher Start ist für RTL wichtig, schließlich zählt die von Warner Bros. produzierte Datingshow zu den wichtigen Stützen des Senders. Die letzten beiden Staffeln von "Der Bachelor" verzeichneten im Schnitt mehr als 16 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige. Anstelle der Kuppelei wird RTL am 13. Januar um 20:15 Uhr voraussichtlich eine Wiederholung seiner Rankingshow "Die 25" mit Sonja Zietlow ins Programm nehmen.

Ganz ohne Fußball-Konkurrenz kommt RTL allerdings auch am 20. Januar nicht aus - an diesem Abend wird der Ball nämlich in der Bundesliga rollen. Anders als das Pokalspiel der Bayern werden die Bundesliga-Partien allerdings nicht im Free-TV zu sehen sein.