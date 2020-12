Wegen der Coronavirus-Pandemie wird auch der Karneval nicht stattfinden können, wie ihn Millionen Jecken kennen und lieben. Zumindest in Köln soll es aber einen Rosenmontagszug geben - wenn auch in ganz anderer Form. Geplant ist eine Miniatur-Ausgabe mit kleinen Puppen, die zusammen mit dem legendären Hänneschen-Theater auf die Beine gestellt werden soll - mit Wagen, Tanzgruppen, Kapellen und dem Kölner Dreigestirn.

"Die Idee des Miniaturzuges in Kombination mit einem Puppenspielszenario ist nun eine großartige Chance, einen der wichtigsten Eckpfeiler des kölschen Fasteleers trotz Pandemie einem großen Publikum zu präsentieren und den Menschen auch ein bisschen Freude und Hoffnung ins heimische Wohnzimmer zu bringen", erklärte Zugleiter Holger Kirsch dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Im Zuge dessen könnte es auch eine TV-Übertragung geben, berichtet die Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe. So soll der Mini-Rosenmontagszug in der Wagenbauhalle des Festkomitees aufgezeichnet werden, wo man die Hygienevorgaben für die TV-Aufnahmen "problemlos einhalten" könne. Beim WDR stehe man der Idee offen gegenüber und prüfe die Möglichkeiten einer Übertragung, heißt es. Publikum soll allerdings nicht vor Ort dabei sein.

Auch TV-Karnevalssitzungen geplant

Der WDR arbeitet unterdessen auch daran, seine traditionelle TV-Sitzung "Karneval in Köln" trotz Corona auszustrahlen. "Wir sind seit Wochen auf der einen Seite mit dem Festkomitee Köln und auf der anderen Seite mit der Programmdirektion des Ersten in Kontakt, wie am Abend des Rosenmontags eine Alternative zu 'Karneval in Köln' aussehen könnte", erklärte der Sender auf DWDL.de-Nachfrage. Das Festkomitee plane nach derzeitigem Stand statt der großen Festsitzung eine kleine Veranstaltung ohne Publikum.

Erst im Januar soll es weitere Informationen zu dem Plan B und der möglichen TV-Ausstrahlung geben, die aber zumindest schon mal im Programmvorlauf vermerkt ist. Auch das ZDF will an seiner Sitzung "Kölle Alaaf", die traditionell an Altweiber ausgestrahlt wird, festhalten. "Um den Corona-Bestimmungen gerecht zu werden, ist der Ablauf leicht abgewandelt", erklärte der Sender. Der vom SWR produzierte Klassiker "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" soll ebenfalls stattfinden - allerdings als Aufzeichnung und auch ohne Publikum.