am 23.12.2020 - 18:36 Uhr

Für seinen flapsigen Kommentare ist Jörg Dahlmann seit jeher ebenso berühmt wie berüchtigt. Mit einer Bemerkung während des DFB-Pokalspiels zwischen Union Berlin und dem SC Paderborn hat sich der 61-Jährige jetzt allerdings selbst ins Abseits katapultiert. Anlass war die Niederlage der Berliner - und ein unglückliches Debüt von Torwart Loris Karius, der in der ersten Halbzeit drei Gegentreffer kassierte.

Mit Blick auf dessen Beziehung zu Sophia Thomalla merkte Dahlmann an: "Jetzt in Berlin sitzt er eben nur auf der Bank. Hat den Vorteil, dass er zu Hause kuscheln kann mit seiner Sophia Thomalla. Aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen."

Der Satz kam bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht gut an - und offenbar auch nicht bei Sky. Der Pay-TV-Sender hat Dahlmann kurzfristig abgesetzt: Anders als zunächst geplant, wird der Kommentator am Mittwochabend beim Pokalspiel zwischen Bochum und Mainz nicht am Mikrofon sitzen. Stattdessen übernimmt Marcel Meinert die Partie, wie ein Sky-Sprecher auf Nachfrage gegenüber DWDL.de bestätigte.

Ob Dahlmanns Spruch darüber hinaus Konsequenzen haben wird, ist noch unklar. Einsicht zeigte Jörg Dahlmann indes nur bedingt. Angesprochen auf Sexismus-Vorwürfe sagte er gegenüber "Bild": Damit muss ich leben. Ich bin nicht gern ein Macho." Sein Satz sei "wohl einfach nicht so schlau" gewesen. "Vielleicht hätte ich es lassen sollen. Ich wollte weder Karius noch Frau Thomalla schaden! Ich will ja auch gar nicht mit ihr kuscheln, ich habe eine Freundin!“

Auch Sophia Thomalla äußerte sich inzwischen zu dem Vorfall. "Alle wollen zu Weihnachten wohl ein bisschen Liebe.... auch der Jörg", erklärte sie in "Bild". "Aber Leute - hier geht es um Fußball nicht um so ne Kinderkacke. Ich hab es nicht mal mitbekommen. Das war so ein krasses Spiel. Union war sooo nah dran. Das hat mich weitaus mehr geärgert!"