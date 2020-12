Elf Episoden lang haben Nora Tschirner als Kira Dorn und Christian Ulmen als Lessing gemeinsam in Weimar ermittelt. Episode Nummer elf wird nun am Neujahrsabend 2021 im Ersten ausgestrahlt. Sie heißt "Der feine Geist" und wurde ab dem 17. Februar 2020 gedreht (Produktion: MadeFor Film). Schon bei der Drehstart-Ankündigung wurde klar, dass die von Ulmen gespielte Figur Lessing diesmal bei einem Einsatz verletzt wird und ins Krankenhaus muss. Nun steht fest, dass sich das Fernsehpublikum von Lessing – zumindest in bekannter Form – verabschieden muss. Gastauftritte in kommenden Episoden sind aber wohl denkbar.