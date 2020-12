Anfang November ist Jan Böhmermann mit seinem "ZDF Magazin Royale" erstmals im ZDF zu sehen gewesen. Sieben Ausgaben sind seither beim Sender gelaufen - und der Erfolg ist groß. Im Schnitt schalteten am späten Freitagabend fast zweieinhalb Millionen Menschen ein, der Marktanteil bei den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren liegt bislang bei durchschnittlich 17,7 Prozent. Als cleverer Schachzug hat es sich vor allem erwiesen, die Sendung im Anschluss an die "heute show" zu platzieren. Anders als "Aspekte" in der Vergangenheit kann Böhmermann viele Zuschauer halten und so gute Quoten erzielen.

Dementsprechend zufrieden mit den ersten Wochen zeigt sich nun auch ZDF-Intendant Thomas Bellut. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa spricht Bellut von einem "Super-Start", der neuen Böhmermann-Show. Man sei "wirklich sehr zufrieden" und Böhmermann arbeite unaufhörlich daran, die Sendung weiter zu verfeinern. "Unter dem Strich haben wir eine Insel der Verjüngung geschaffen", sagt Bellut im Hinblick auf die vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen gestiegenen Quoten am späten Freitagabend. Derzeit befinden sich sowohl die "heute show" als auch das "ZDF Magazin Royale" bis Ende Januar in einer Winterpause. Ab dem 29. Januar kehren beide Formate zurück.

Gegenüber der dpa erklärte ZDF-Chef Bellut auch, sich die Ausgaben des "ZDF Magazin Royale" anzusehen. "Ich glaube, es ist besser, wenn ich sie sehe. Dann weiß ich, was kommt. Herr Böhmermann hat meine Nerven gelegentlich schon strapaziert", sagt Thomas Bellut. Böhmermann sei damit aber nicht der Einzige. Welche ZDF-Moderatoren seine Nerven neben Böhmermann noch strapaziert haben, verriet Bellut der dpa leider nicht.