Eigentlich befinden sich die Polittalks von ARD und ZDF derzeit in der Weihnachtspause. Doch angesichts des Impfstarts in Deutschland, der mitten in die Zeit "zwischen den Jahren" fiel, hat sich die ARD jetzt dazu entschieden, ihren Talker Frank Plasberg schon in der kommenden Woche wieder auf Sendung zu schicken.

Geplant ist eine einstündige Ausgabe von "Hart aber fair", die am Montag um 21:45 Uhr ausgestrahlt wird. Das Thema der Sendung lautet "Rettung nur tröpfchenweise - bekommt Deutschland zu wenig Impfstoff?" und soll mit dem CDU-Politiker Peter Liese, dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbrach, dem FDP-Generalsekretär Volker Wissing sowie Christina Berndt von der "Süddeutschen Zeitung" und Markus Feldenkirchen vom "Spiegel" diskutiert werden.

Durch die Sondersendung verschieben sich die "Tagesthemen" auf 22:45 Uhr, auch der Dokumentarfilm "Alkohol - Der globale Rausch" beginnt durch die eingeschobene Ausgabe von "Hart aber fair" eine Stunde später als ursprünglich geplant.

Eigentlich sollte sich "Hart aber fair" erst am 11. Januar aus der Pause zurückmelden. Die erste Ausgabe von "Maischberger - Die Woche" im neuen Jahr ist für den 13. Januar geplant, Anne Will" meldet sich erst am 17. Januar zurück. Auch ZDF-Talkerin Maybrit Illner weilt noch ein wenig in der Winterpause. Deren erste Sendung soll am 14. Januar ausgestrahlt werden. Ihr Kollege Markus Lanz geht dagegen schon am kommenden Dienstag wieder auf Sendung.