Collien Ulmen-Fernandes ist an Ostern in der neuesten "Traumschiff"-Ausgabe zu sehen. Das ZDF hat sie als Schiffsärztin verpflichtet, als solche geht sie dann auf den Dampfer von Kapitän Max Prager (Florian Silbereisen). Der langjährige Schiffsarzt des "Traumschiffs", Dr. Wolf Sander, gespielt von Nick Wilder, hatte die Reihe am zweiten Weihnachtsfeiertag 2020 nach rund zehn Jahren verlassen.

Zunächst sah es so aus, als würde Sina Tkotsch Wilders Platz im "Traumschiff" übernehmen, sie war jedenfalls auch an Neujahr als Julia Brand zu sehen. Doch dabei handelt es sich nicht um eine dauerhafte Lösung. Wie das ZDF jetzt nämlich gegenüber den Kollegen von "t-online" bestätigt hat, soll die Rolle des Arztes bzw. der Ärztin an Bord künftig immer von unterschiedlichen Schauspielern verkörpert werden - und für Tkotsch ist schon wieder Schluss.

Wie das ZDF gegenüber "t-online" nun außerdem bestätigt hat, wird in der nächsten Ausgabe des "Traumschiffs" Collien Ulmen-Fernandes in die Rolle der Schiffsärztin schlüpfen. Die Schauspielerin war in den vergangenen Jahren in Produktionen wie "jerks", "Notruf Hafenkante" oder auch "Ein Sommer in Andalusien" zu sehen. 2019 war sie Mitglied des Rate-Panels in der ersten Staffel von "The Masked Singer".

Die nächste "Traumschiff"-Folge ist übrigens wie gehabt an Ostern zu sehen, die Dreharbeiten sind auch schon abgeschlossen. Wohin es für Crew und Gäste geht und welche Promis dieses Mal an Bord gehen, hat das ZDF noch nicht verraten. Die letzten beiden "Traumschiff"-Folgen erreichten 6,56 bzw. 7,29 Millionen Zuschauer und waren auch beim jungen Publikum ein schöner Erfolg für das ZDF.