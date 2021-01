am 05.01.2021 - 16:24 Uhr

Malte von Bülow wird wenige Tage nach seinem Amtsantritt bei Bauer schon befördert. Er übernimmt jetzt auch die Verlagsgeschäftsführung der TV-Magazine und Frauenzeitschriften im Verlag. Erst seit Anfang des Monats arbeitet von Bülow als Chief Product Officer (CPO) im Unternehmen und ist als solcher für das deutsche Publishinggeschäft verantwortlich. Die neue Aufgabe führt er künftig in Personalunion aus.

Bei den Programmzeitschriften folgt er auf Marc de Laporte, der sich dazu entschieden hat, die Bauer Media Group nach knapp acht Jahren zu verlassen. Bei den Frauenzeitschriften löst er Ingo Klinge, CEO Publishing Germany, ab und wird das Segment gemeinsam mit der stellvertretenden Verlagsgeschäftsführerin Anna van Koetsveld steuern. Beide Bereiche kennt von Bülow bereits aus früheren Stationen: Von 2002 bis 2004 war er als Verlagsleiter für wöchentliche Frauenzeitschriften bei der Bauer Media Group tätig, von 2009 bis 2012 für die Programmzeitschriften.

Ingo Klinge sagt zu den Veränderungen: "Zusätzlich zu seiner Rolle als Produktverantwortlicher für unser gesamtes Portfolio wird Malte als Verlagsgeschäftsführer die beiden wichtigen Segmente der TV- und Frauenzeitschriften auch auf operativer Ebene verantworten und gemeinsam mit den Teams in die Zukunft führen. Unser Ziel ist, das bestehende Publishinggeschäft weiter zu optimieren. Gleichzeitig wird er beide Bereiche so weiterentwickeln, dass sie auch zukünftig den komplexen Bedürfnissen unserer Zielgruppen gerecht werden. Bei Marc möchte ich mich sehr herzlich bedanken – für viele Jahre bei Bauer in verschiedenen Stationen, seinen unermüdlichen Einsatz und seine Passion für das Zeitschriftengeschäft! Für seinen weiteren Weg wünsche ich ihm nur das Beste."

Malte von Bülow selbst sagt: "Die Segmente der TV-Magazine und Frauenzeitschriften sind mit dem Celebrity-Segment – in dem wir Yellows und People-Magazine gebündelt haben – und dem Special Interest-Bereich unsere wichtigen Säulen. In diesen vier Bereichen liegen unsere Stärken: die Nähe zu den Menschen, das Wissen über Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe und die Relevanz unserer Marken und Inhalte für die Leser*innen und User*innen. Ich freue mich darauf, diese mit den Teams konsequent auszubauen und die Zukunft des Publishings zu gestalten."