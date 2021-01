Mehr Beats und ein einfarbiges Logo ohne weiße Buchstaben - so präsentiert sich RTL seit Jahresbeginn auf dem Bildschirm. Das ungewohnte Erscheinungsbild ist auf eine neue Imagekampagne zurückzuführen, mit der der Privatsender für seine Shows "Deutschland sucht den Superstar", "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" und "Der Bachelor", aber auch für die letzte "Der Lehrer"-Staffel mit Hendrik Duryn trommeln will.

"In der aktuellen Imagekampagne werden die beliebten Highlights durch eine frische visuelle Klammer noch einmal neu in Szene gesetzt", so ein RTL-Sprecher gegenüber DWDL.de. "Die Formate sind eng mit der Sendermarke verknüpft, für den Zeitraum der Kampagne erscheint auch die Station ID im Kampagnen-Look."

Video: RTL-Kampagne zum Jahresstart2 weitere To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In diesem Zusammenhang verschwindet auch der Claim "Willkommen zuhause" vorübergehend von der Bildfläche - stattdessen sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Frage "Was ist dein RTL?" direkt angesprochen werden. "Die Kampagne stellt dabei die vielen Facetten des Senders heraus und feiert die Programmvielfalt: Bei RTL ist für jeden was dabei", so der Sender über das Konzept.

Die neue Kampagne findet allerdings nicht nur mit Highlight-Trailern im Programm statt, sondern wird darüber hinaus auch in Printmedien in Szene gesetzt.