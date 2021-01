am 06.01.2021 - 10:50 Uhr

ZDFneo erzählt wieder neue Geschichten rund um die WG-Bewohnerinnen und -Bewohner Wiebke, Jenny, Jonas und Basti: ITV Studios Germany hat im Auftrag des Senders nun mit Dreharbeiten für acht neue Folgen der Sitcom "Nix Festes" begonnen. Dass es jetzt weiter geht, ist durchaus ein wenig überraschend: Die Ausstrahlung der ersten Staffel, die nur vier Episoden umfasst hatte, liegt schon fast drei Jahre zurück. In den Hauptrollen sind auch diesmal wieder Josefine Preuß, Sebastian Fräsdorf, Tim Kalkhof, Marie Rathscheck und Dirk Martens zu sehen.

Die vier suchen auch in den neuen Folgen weiterhin nach ihrem Platz in der Hauptstadt und im Leben. Jonas stellt fest, dass er der Letzte aus seinem Schuljahrgang ist, der weder verheiratet ist noch Kinder hat. Basti wiederum blitzt zum ersten Mal bei einem Typen ab, der ihn viel zu alt findet. Wiebke wird mit der wahren Liebe konfrontiert und muss sich die Frage stellen, ob sie überhaupt dauerhaft beziehungstauglich ist. Die Jüngste der Runde, Jenny, entdeckt plötzlich die Nachhaltigkeit für sich – und damit sowohl ihren Karriereweg als auch das große Glück. Lennart betreibt noch immer sein Café im Erdgeschoss des Hauses, aber er versteht seine Kundschaft nicht mehr, alle sprechen nur noch Englisch. Plötzlich steht auch noch Lennarts Sohn an der Theke, zu dem er bisher keinen großen Kontakt hatte. Und dann bekommen es alle mit der überraschenden Kraft der Muskatnuss zu tun – dem heilsamen Gewürz für Körper und Seele.

Headautor der Serie ist Markus Barth, Regie führt Ulli Baumann, als ausführender Produzent fungiert Christian Rietz. Damaris Sánchez Parellada und Sarah Flasch zeichnen als ZDF-Redakteurinnen verantwortlich. Die ZDFneo-Koordination hat Carina Bernd. Gedreht werden soll voraussichtlich bis Ende des Monats, eine Ausstrahlung ist dann für Herbst bei ZDFneo und in der ZDF-Mediathek geplant.