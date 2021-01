Das ZDF nimmt leichte Veränderungen an seinem Wochenendprogramm vor und passt den Ablauf am Samstagnachmittag künftig dem Programm an, mit dem der Sender schon von Montag bis Freitag erfolgreich ist. So rückt "Bares für Rares" ab dem 13. Februar samstags auf den Sendeplatz um 15:15 Uhr vor, nachdem die Trödelshow dort aktuell noch um 16:00 Uhr zu sehen ist.

Ab 16:10 Uhr erhalten dagegen "Die Rosenheim-Cops" einen weiteren Wiederholungs-Platz. Das Schema werde angepasst, "um den von den Zuschauern 'gelernten' Abläufen unter der Woche zu entsprechen", erklärte eine ZDF-Sprecherin auf DWDL.de-Nachfrage. Vom Magazin "Vorsicht, Falle", das derzeit noch samstags gezeigt wird, läuft Ende Januar die letzte Folge der aktuellen Staffel. Ob es weitergehen wird, ist bislang nicht bekannt.

Mit dem aus "Bares für Rares" und den "Rosenheim-Cops" bestehenden Doppel fährt das ZDF unter der Woche bereits prächtig: Die Trödelshow mit Horst Lichter verzeichnete im vorigen Jahr durchschnittlich mehr als zweieinhalb Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von über 22 Prozent, die Krimi-Wiederholungen sind danach in aller Regel sogar noch beliebter.

Auch abseits des Nachmittags hat das ZDF sein Samstags-Programm zuletzt zunehmend dem Ablauf von Montag bis Freitag angepasst. So gibt es am Vormittag ab 10:30 Uhr die Krimiserien "Notruf Hafenkante" und "SOKO Stuttgart" zu sehen, ab 18:05 Uhr sind alte Folgen von "SOKO Kitzbühel" zu sehen.