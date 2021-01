Sowohl RTL als auch Das Erste werden sich am Donnerstagabend um 20:15 Uhr noch einmal umfassend mit den Ausschreitungen in Washington befassen. Am Mittwoch hatten Trump-Anhänger dort das Kapitol gestürmt, um die Zertifizierung des Wahlsiegs von Joe Biden doch noch zu verhindern. Letztlich erreichten sie nur eine Verzögerung, mittlerweile steht der Wahlsieg Bidens auch ganz offiziell fest. Doch der Schock im Land sitzt angesichts der letzten 24 Stunden tief.

RTL hat nun für 20:15 Uhr ein "RTL Aktuell"-Spezial angekündigt. Chef-Anchor Peter Kloeppel meldet sich live aus der US-Hauptstadt in einer 15-minütiger Sondersendung, die den Titel "Sturm aufs Kapitol – Amerika unter Schock" trägt. Im Gespräch mit den USA-Korrespondenten der Mediengruppe RTL, Peter Kleim und Oliver Beckmeier, sowie Experten und Politikern aus Amerika und Deutschland sollen die Ereignisse des Vortags aufgearbeitet und die aktuellen Entwicklungen eingeordnet werden. Dabei geht es unter anderem auch um die Fragen, ob der gestrige Angriff von Trump-Anhänger auf die Demokratie geplant war und ob der noch amtierende Präsident Donald Trump zur Rechenschaft gezogen wird. Angefragt für ein Interview ist etwa Außenminister Heiko Maas, der sich am seit Mittwoch bereits mehrmals deutlich in der Sache geäußert hat, zuletzt in einem Gastbeitrag bei "Spiegel Online".

Das Erste nimmt um 20:15 Uhr einen "Brennpunkt" mit dem Titel "Sturm auf das Capitol - Amerika unter Schock" ins Programm, moderiert wird die Sendung von Andreas Cichowicz. Und auch im weiteren Verlauf des Abends kommt es zu Änderungen. So hat Georg Restle bereits angekündigt, dass sich "Monitor" ebenfalls mit den Ausschreitungen in Washington befassen wird. Sandra Maischberger kehrt unterdessen eine Woche früher als geplant aus der Winterpause zurück, sie wird die USA ab 23 Uhr in "Maischberger. Die Woche" ebenfalls zum Thema machen. Normalerweise zeigt Das Erste den Talk immer mittwochs, gestern lief allerdings noch keine Ausgabe.

Und auch das ZDF plant eine Sondersendung rund um die aktuelle Situation in den USA. Um 19:25 Uhr gibt es im Anschluss an die regulären "heute"-Nachrichten ein "ZDF Spezial" zu sehen. Die Sendung mit dem Titel "Demokratie in Gefahr? – Chaos und Gewalt in den USA" wird von Matthias Fornoff moderiert.