Thomas Gumpert ist tot, das hat sein Management am Donnerstag der "Bild" bestätigt. Der Schauspieler wurde nur 68 Jahre alt. Gumpert litt an Krebs. In den sozialen Netzwerken verabschiedeten sich Kollegen von Gumpert, darunter auch Katy Karrenbauer, mit der Gumpert 2001 für den Film "Todeslust" vor der Kamera gestanden hatte. Wirklich bekannt wurde der Schauspieler aber für seine Rolle des Johannes Graf von Lahnstein in der ARD-Serie "Verbotene Liebe".

In dieser war er zwischen 2003 und 2008 zu sehen, davor spielte er in der Serie mehrmals kleinere Nebenrollen. Neben seinem Engagement bei "Verbotene Liebe" war er auch in zahlreichen anderen deutschen Serien mit dabei, so drehte er unter anderem für die "Lindenstraße", "Der Clown", "Die Wache", "Alarm für Cobra 11", "Wolffs Revier" oder auch "Die Rosenheim-Cops" und "Alisa - Folge deinem Herzen". 2019 war er auch in der inzwischen abgesetzten RTL-Serie "Beck is back!" zu sehen. Neben seinen TV-Auftritten spielte Gumpert auch oft Rollen im Theater.