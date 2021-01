Einige Wochen nach dem Tod von Entertainer Karl Dall steht jetzt fest, dass die Szenen, die er zuvor noch für die ARD-Telenovela "Rote Rosen" gedreht hatte, nicht zu sehen sein werden. Das hat eine Sprecherin der Produktionsfirma Studio Hamburg Serienwerft gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland bestätigt. "Die Szenen mit Karl Dall werden in unserer Telenovela leider keine Berücksichtigung finden. Wir haben ja leider nur einige wenige Szenen gedreht, die chronologisch auch nicht zueinander passen."

Wie die Sprecherin darüber hinaus mitteilte, habe es kurz die Überlegung gegeben, das gedrehte Material als Traumsequenz der Rolle Hannes Lüder einfließen zu lassen. "Aber da die Szenen wie gesagt in keinen Kontext passen, werden wir sie leider nicht verwenden können." Die ARD hatte am 10. November 2020 bekanntgegeben, dass man mit Karl Dall für die Serie drehe. Wenige Tage später erlitt Dall in Lüneburg, hier wird die Serie produziert, einen Schlaganfall, die Dreharbeiten mit dem Schauspieler und Moderator wurden unterbrochen. Karl Dall konnte sich von den Folgen des Schlaganfalls nicht mehr erholen und verstarb am 23. November.

Dall sollte eigentlich in 15 Folgen der ARD-Telenovela zu sehen sein und die Rolle des Rockstars Richie Sky übernehmen. Ausgestrahlt werden sollten die Folgen nach den ursprünglichen Planungen Mitte Januar. Die Studio Hamburg Serienwerft hat jetzt auch bestätigt, dass Dalls Rolle nicht anders besetzt worden ist. Stattdessen werde man die Geschichte des Hannes Lüder (Claus Dieter Clausnitzer), der eigentlich auf seinen alten Kumpel Sky (Dall) treffen sollte, anders erzählen.