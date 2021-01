Das Erste holt den nächsten Polittalk früher als geplant aus der Winterpause zurück. Schon Frank Plasberg und Sandra Maischberger waren mit in der vergangenen Woche gezeigten Talkausgaben früher dran als zunächst angedacht. "Anne Will" ist nun die nächste im Bunde, die ihren Urlaub verkürzt. Eigentlich war die erste neue Folge im Jahr 2021 für den 17. Januar eingeplant, nun wird aber schon eine Woche eher, also am Sonntag, 10. Januar, debattiert. Anne Will wird mit fünf geladenen Gästen dann über den vor einigen Tagen erfolgten Impfstart sprechen. "Wenig Impfstoff, hoch ansteckende Virus-Mutationen - mühsamer Start ins neue Jahr" lautet der genaue Titel der Sendung.

