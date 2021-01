Die diesjährige Bundestagswahl wird anders sein als die Wahlen in der Vergangenheit, schließlich wird die Amtsinhaberin nicht mehr antreten, was die Berichterstattung im Vorfeld der Wahl ebenfalls verändern dürfte. Das betrifft auch das Wahl-Duell, das in den vergangenen Jahren parallel bei ARD, ZDF, RTL und einem Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe zu sehen war. 2021 dürfte es dagegen zu mehreren Aufeinandertreffen kommen - und dann auch nicht mehr nur in der klassischen Duell-Form.

Die Mediengruppe RTL Deutschland hat jetzt ein sogenanntes "Wahl-Triell" in Aussicht gestellt, bei dem nicht nur die Kanzlerkandidaten von CDU/CSU und SPD antreten werden, sondern auch von den Grünen. Entsprechende Pläne bestätigte eine Sprecherin gegenüber DWDL.de. Mit dem Schritt hin zum Triell reagiert die Sendergruppe auf die aktuellen Umfrageergebnisse, wonach die Grünen derzeit hinter der Union auf dem zweiten Platz in der Wählergunst rangieren. Mit Olaf Scholz hat sich bislang jedoch nur die SPD auf einen Kanzlerkandidaten festgelegt.

© phoenix/R.Maro

Das "Wahl-Triell" soll im August 2021 in der Primetime bei RTL ausgestrahlt werden - und, anders als die Duelle der Vergangenheit wohl nicht parallel bei mehreren Sendern. Die Übertragung auf vier Sendern war den Anstalten stets ein Dorn im Auge, allerdings hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) seit jeher nur zur Teilnahme an einem Duell bereiterklärt. Ohne den Amtsbonus eines Kandidaten oder einer Kandidatin ist davon auszugehen, dass es in diesem Jahr zu mehreren Diskussionen kommen dürfte.

Noch keine konkreten Pläne der Konkurrenz

Die anderen Sender haben sich zu ihren konkreten Plänen bislang aber noch nicht geäußert. "Ob ein oder mehrere TV-Duelle beziehungsweise ein Triell stattfinden werden, ist noch nicht klar", erklärte ein Sprecher des Ersten auf DWDL.de-Nachfrage. "Hier müssen wir zunächst die Personalentscheidungen der Parteien CDU/CSU bzw. Die Grünen abwarten, bevor wir die Kanzlerkandidaten/in einladen können. Erst im Anschluss werden wir sehen, welches Sendungsformat möglich und sinnvoll ist." Ähnlich vage äußert sich auch das ZDF. "Die Berichterstattung wird den Besonderheiten der Bundestagswahl 2021 Rechnung tragen", erklärte der Sender. Dazu gehöre auch der klassische Schlagbatsuch der Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. "Die Details dazu werden zu gegebener Zeit veröffentlicht", so der Sender.