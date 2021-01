Seit diesem Montag gelten in ganz Deutschland neue Lockdown-Regelungen, einige Bundesländer hatten diese bereits am Freitag, Samstag und Sonntag umgesetzt. Doch wie bei allen Lockdown-Regeln der vergangenen Monate stellt sich die Frage nach der Überprüfung. Kabel Eins hat am vergangenen Wochenende Ordnungshüter dabei begleitet, die für die Einhaltung der neuen Regeln sorgen sollen. Zu sehen gibt es das bereits am Montagabend ab 18:55 Uhr in "Achtung Kontrolle Aktuell".

In Bayern und Baden-Württemberg etwa gelten ab 21 Uhr Ausgangssperren. Wer danach noch auf der Straße unterwegs ist, der braucht einen triftigen Grund. "Achtung Kontrolle Aktuell" begleitet David und Niko vom Kommunalen Ordnungsdienst, die in Fürth für eine Einhaltung der Ausgangsperre sorgen sollen.

Darüber hinaus geht es in der Sonderausgabe von "Achtung Kontrolle" auch um Dr. Daniel Schmidt, Leiter eines mobilen Impfteams, das in einem Seniorenheim in Karlsfeld bei München Bewohner und Personal impft. Der Transport wird von der Polizei abgesichert. Und dann begleitet man noch Hermann Fengler, Vollzugsbeamter der Stadt Furtwangen im Schwarzwald. Hier liegt der Inzidenzwert aktuell bei rund 150.

Derweil hat auch RTL an seinem geplanten Primetime-Programm am Montag geschraubt. Erneut zeigt man um 20:15 Uhr ein "RTL Aktuell Spezial". Moderiert von Maik Meuser geht es unter anderem um die Umsetzbarkeit der neuen Maßnahmen. Zusammen mit Prof. Uwe Janssen blickt Meuser zudem auf das uneinheitliche Vorgehen der Bundesländer. "Wer wird Milllionär?" verschiebt sich dementsprechend auf 20:30 Uhr, auch "Extra" beginnt wegen des Specials 15 Minuten später.