am 11.01.2021 - 12:40 Uhr

Der Discovery-Sender TLC hat ein neues True-Crime-Format angekündigt, das von Richter Alexander Hold präsentiert wird. Unter dem Titel "Grave Secrets – Tote Zeugen lügen nicht" soll es um rätselhafte Kriminalfälle gehen. Das Format läuft bereits seit einigen Jahren bei Investigation Discovery in den USA, nun kommt es also nach Deutschland - und eben mit Hold als Host. Er soll die nachgestellten Szenen und Interviews miteinander verknüpfen und sein Fachwissen auf dem Gebiet der Kriminalistik einfließen lassen. Gezeigt werden in der True-Crime-Reihe echte Mordfälle aus der Perspektive der Ermittler.

Los geht’s am 3. Februar, TLC zeigt immer mittwochs ab 22:15 Uhr neue Ausgaben. Der deutsche Moderationsteil sei passend zur Serie an einer "atmosphärischen Location" aufgezeichnet worden, lässt Discovery in einer Pressemitteilung wissen. Produziert wird "Grave Secrets – Tote Zeugen lügen nicht" unter der Leitung von Tatiana Laageward, VP Programming & Content bei Discovery und Claudia Smykalla, Executive Producer. Als Produktionsfirma zeichnet die Regiepapst Medienproduktion GmbH für das Format verantwortlich.

Alexander Hold wurde Anfang der 00er Jahre durch seine eigene Sendung bekannt - "Richter Alexander Hold" entstand im Zuge des Erfolgs von "Richterin Barbara Salesch" und sorgte jahrelang für gute Quoten in Sat.1. Immer wieder war Hold nach dem Ende des Formats in den unterschiedlichsten Sendungen zu sehen, im Hauptberuf macht er inzwischen allerdings etwas anderes. Bei der bayerischen Landtagswahl 2018 erreichte er als Spitzenkandidat der Freien Wähler ein Mandat, seit November 2018 ist er Mitglied des Landtags und zudem einer der Vizepräsidenten des Parlaments.