RTL hat in den vergangenen Tagen und Wochen gute Erfahrungen mit seinen Corona-Specials zur besten Sendezeit gemacht. Die Sondersendungen von "RTL Aktuell" locken um 20:15 Uhr ein vergleichsweise großes Publikum an und sorgen für gute Quoten. Und so überrascht es nicht, dass RTL auch an diesem Montag "RTL Aktuell Spezial" zur besten Sendezeit ausstrahlt. Ab sofort gelten in ganz Deutschland ja wieder neue Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Maik Meuser präsentiert die 15-minütige Sondersendung mit dem Titel "Corona-Krise - Lockdown mit Löchern". Im Gespräch mit Studiogast Prof. Uwe Janssens, Präsident der Vereinigung der Intensiv- und Notfallmediziner, sowie dem Virologen Prof. Timo Ulrichs werden die neuen Maßnahmen und ihre Auslegung in den Ländern beleuchtet. Dabei geht es unter anderem darum, welche Beschlüsse nun wo umgesetzt werden und welche Ausnahmen einige Länder vornehmen. Ein weiteres zentrales Thema ist die Umsetzbarkeit der Corona-Regeln. Um dies zu prüfen, ist unter anderem eine Begleitung der Polizei bei der Kontrolle der neuen Maßnahmen geplant.

Darüber hinaus nimmt aber auch ProSieben um 20:15 Uhr ein News-Special ins Programm. In der Sendung mit dem Titel "Impfchaos und Homeschooling - Sind wir bereit für die nächsten Wochen?" soll es um einen "Realitätscheck" gehen, darunter Fragen wie diese: Wie sieht es an Schulen und in Impfzentren wirklich aus und Wo gibt es Probleme und wie könnten Lösungen aussehen? Angekündigt hat der Sender außerdem, dass Gesundheitsminister Jens Spahn Antworten auf wichtige Fragen liefern soll.

Für ProSieben ist es eine Premiere: Es ist das erste Corona-Special zur besten Sendezeit seit März. Auch in den vergangenen Wochen nahm man Sondersendungen ins Programm, die liefen aber in der Daytime. Nun kommt es zu einem direkten Duell mit RTL. Ob es auch im Ersten ein "ARD Extra" geben wird, ist derzeit noch unklar. Noch hat der Sender jedenfalls keine solche Programmänderung angekündigt. In jedem Fall wird Frank Plasberg bei "hart aber fair" über die aktuelle Situation diskutieren. Auch im ZDF ist derzeit noch kein "ZDF spezial" geplant.