Am 7. März 1971 ist die erste "Sendung mit der Maus" über die Bildschirme geflimmert. Damals hieß die Sendung aber noch nicht so, sondern hörte auf den Titel "Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger", erst ein Jahr später wurde das Format umbenannt. 50 Jahre später ist die "Maus" eine feste Institution im deutschen Fernsehen und feiert bald großes Jubiläum. Der zuständige WDR hat nun bekanntgegeben, wie man den runden Geburtstag der "Maus" begehen wird.

Die ersten Schatten wirft das "Maus"-Jubiläum schon sehr bald voraus: Ab dem 17. Januar startet eine Mitmach-Aktion, bei der die Zuschauer dazu eingeladen sind, ihre eigenen Maus-Moment zu teilen. Unter dem Motto "Wir feiern #mitdermaus" sollen Geschichten und Fotos von Jung und Alt samt Maus gesammelt werden. Erste Gratulanten gibt es bereits: Am Südpol haben die Mitarbeiter des Forschungsschiffes Polarstern eine Maus-Fahne gehisst.

In der Geburtstagssendung am 7. März, es wird die insgesamt 2309. Ausgabe sein, dreht sich dann alles um die Zukunft. Das "Maus"-Team bestehend aus Christoph Biemann, Johannes Büchs, Ralph Caspers, Clarissa Corrêa da Silva, Siham El-Maimouni, Jana Forkel, André Gatzke, Laura Kampf und Armin Maiwald will herausfinden, was es in den kommenden 50 Jahren mit der "Maus" zu erleben gibt. Im Vorfeld hatten Kinder Ideen für Sachgeschichten eingereicht, einige davon werden zu sehen sein. Bis zur Jubiläums-Sendung wird Maiwald, der seit Stunde eins mit dabei ist, in jeder Ausgabe auf frühere Sachgeschichten zurückblicken und überprüfen, ob sich bis heute etwas geändert hat.

Die Zukunfts-Geschichten der "Sendung mit der Maus" wird es übrigens auch zum Hören geben. Mehr als 1.500 Kinder aus Deutschland, aber auch aus anderen europäischen Ländern, haben sich am Wettbewerb "Dein Hörspiel #mitdermaus" beteiligt. Die Geschichten, die das Maus-Team erreicht haben, erzählen vom Alltag oder der Schule der Zukunft, von Reisen ins Weltall, von Abenteuern oder Superhelden. Sieben dieser Geschichten werden im Tonstudio aufgenommen und vom 1. bis 7. März 2021 täglich als Hörspiele in "Die Sendung mit der Maus zum Hören" gesendet.

Auch Hirschhausen feiert mit

Und einen Tag vor dem eigentlichen "Maus"-Jubiläum gibt es dann auch eine Geburtstagsshow von "Frag doch mal die Maus", der Samstagsabend-Unterhaltungsshow im Ersten. Gastgeber Eckart von Hirschhausen blickt dann zurück auf 50 Jahre "Maus" und präsentiert die besten Kinderfragen zu Geschenken, Feiern und Torten. Als Gäste in der Show mit dabei sein werden Barbara Schöneberger, Elton, Günther Jauch, Mark Forster, Stephanie Stumph und Jana Ina Zarrella.

Am 7. Geburtstag wird die "Maus" im Kika auch nicht nur um 11:30 Uhr (Das Erste: 9 Uhr) zu sehen sein, sondern auch um 14 Uhr. Dann nämlich wird der Sender die beliebtesten "Maus"-Filme ausstrahlen, die Zuschauer können ab dem 17. Januar für die ihrer Meinung nach besten Lach- und Sachgeschichten abstimmen. Zur Auswahl stehen insgesamt 50 Filme.

WDR-Intendant Tom Buhrow sagt zum Jubiläum: "Generationen von Kindern sind mit der Maus groß geworden. Die Maus ist eine öffentlich-rechtliche Erfolgsgeschichte – ein Familienangebot im besten Sinne, das sich ständig weiterentwickelt. Das Schöne ist: Die Maus erzählt uns immer eine Geschichte und nimmt uns bei jedem Schritt zu mehr Wissen mit auf eine spannende Reise – das fasziniert nicht nur Kinder, sondern uns alle. Zum großen Jubiläum blicken wir nach vorne: Die Maus ist heute längst auf allen Plattformen unterwegs, auf denen sich ihr Publikum tummelt, und wird auch in Zukunft neue digitale Angebote für die Maus-Community entwickeln. In diesem Sinne: Hallo Zukunft #mitdermaus! Wir gratulieren und wünschen uns viele weitere Jahrzehnte mit Dir!"