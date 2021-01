am 13.01.2021 - 11:31 Uhr

Seriennachschub angekündigt hat der Streamingdienst Starzplay, der zum Beispiel über die Prime Video Channels buchbar ist. Ab Sonntag, 7. Februar 2021, ist die sechs Teile umfassende Murder-Mystery-Serie "The Head" dort verfügbar. Die erworbenen Rechte gelten nicht nur für Deutschland und Österreich, sondern auch für das deutschsprachige Luxemburg, die Schweiz, Irland und Großbritannien. John Lynch ("The Terror") spielt eine der Hauptrollen in der Serie.

Zum Inhalt: Am Südpol ist der Winter angebrochen. Die Sonne wird bald für die nächsten sechs Monate verschwinden. Ein kleines Team von Wissenschaftlern, bekannt als die Winterer, wird unter der Leitung des renommierten Biologen Arthur Wilde (John Lynch) in der Forschungsstation Polaris VI bleiben. Ihre innovative Forschung ist entscheidend im Kampf gegen den Klimawandel. Doch als der Frühling kommt und Johan Berg (Alexander Willaume) wieder die Teamleitung übernehmen soll, ist der Großteil der Gruppe tot oder verschwunden.

Àlex und David Pastor haben die Bücher zur Serie gemeinsam mit Isaac Sastre geschrieben, Jorge Dorado ("The Pier") führte Regie. Die Serie kommt von The Mediapro Studio und wurde gemeinsam mit Hulu Japan und HBO Asia umgesetzt.

"For Life" wird bei Sky fortgesetzt

Serien-Nachschub im Monat Februar verspricht derweil auch Sky. Die zweite Staffel von "For Life" soll über Sky Ticket, Sky Q und linear auf Sky Atlantic ab dem 24. Februar zu sehen sein. Nicholas Pinnock, der auch schon in Skys "Fortitude" mitwirkte, ist darin als unschuldig Verurteilter zu sehen, der im Knast eine Ausbildung zum Anwalt machte. Der wahre Fall von Isaac Wright Jr. diente als Inspiration für diese Anwaltsserie, deren zweite Staffel zehn Episoden umfasst. Linear laufen diese ab Ende Februar mittwochs zur besten Sendezeit und jeweils als Doppelfolge