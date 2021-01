am 13.01.2021 - 15:45 Uhr

Der bisherige Verlagsgeschäftsführer des Kölner Stadt-Anzeiger, der Kölnischen Rundschau und des Express, Carsten Groß, wechselt als neuer Head of Audiences und Subscription zur Funke Mediengruppe. Er tritt seine neue Stelle schon am Freitag, 15. Januar 2021, an. Funke-Geschäftsführer Christoph Rüth sagt zum Personalcoup: "Carsten Groß ist nicht nur ein starker Kommunikator mit guten analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten, sondern auch eine erprobte Führungspersönlichkeit und ein absoluter Teamplayer."



"Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft der großartigen und reichweitenstarken Marken von Funke mitzugestalten und Kundinnen und Kunden für die regionalen journalistischen Informationsangebote der nächsten Generation zu begeistern", erklärt Groß, für den es eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln ist. 2005 absolvierte er am Stammsitz in Nordrhein-Westfalen ein Traineeprogramm im Bereich Marketing und Kommunikation, bevor er stellvertretender Leiter Kundenservice & Projektleiter Wochenzeitungen wurde und im Anschluss die Leitung des Direktmarketings und der Neukundengewinnung B2C übernahm.