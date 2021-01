"Dobrodošli" statt "Bienvenue" hören die Kandidaten der zweiten Staffel des Kuppelformats "First Dates Hotel", die Vox ab dem 8. Februar immer montags um 20:15 Uhr ausstralen wird: Statt in Südfrankreich wurden die neuen Folgen in Kroatien gedreht. Produziert wurde im September unter Berücksichtigung der Corona-Regeln. Nach Vox-Angaben ist es weder bei Gästen noch Produktionsmitarbeitern zu Corona-Infektionen gekommen.

Auch wenn sich der Ort geändert hat: Das Konzept blieb unverändert. Die Singles checken im "First Dates Hotel" zum Liebesurlaub ein und entscheiden nach einem Blind Date beim Dinner, ob sie mit dem Date-Partner noch weitere Tage im Hotel verbringen wollen. Unterstützung bei ihren Dates erhalten die Urlauber von Gastgeber Roland Trettl und seinem Team, bestehend aus Aline an der Rezeption, Mariella, Tim, Viola, Marlitt und Maria im Service sowie Nic und Rocco an der Bar. Der Kroate Damjan erklärt den Gästen außerdem die Gepflogenheiten beim Daten in seinem Heimatland.

Der Ableger des Vorabend-Formats "First Dates" hatte im vergangenen Jahr einen erfolgreichen Einstand bei Vox gefeiert und im Schnitt fast 8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Produziert wird das Format von Warner Bros. International TV Production Germany.

Im Anschluss zeigt Vox immer um 22:15 Uhr das neue Format "Lust oder Frust - Die Sexbox". Paare testen darin, ob sie mit Sexspielzeug mehr Pepp in ihr Liebesleben zu bringen. Insgeamt testet sich jedes Paar durch insgesamt 18 Boxen, wobei jede Box ein neues Thema mit neuen Gadgets und Aufgaben bereit hält. Direkt nach ihrem (hoffentlich erreichten) Höhepunkt erzählen sie, wie das Testen wirklich war und entscheiden: Daumen hoch oder runter für den Inhalt der Box. Produziert wird die Sendung von Tresor TV.