Seit fast 20 Jahren ist "hundekatzemaus" bei Vox inzwischen ausgestrahlt - und seit der ersten Sendung ist Moderatorin Diana Eichhorn mit dabei. Damit ist sie die Moderatorin, die bislang am längsten für den Kölner Sender im Einsatz war. Doch jetzt müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer von ihr verabschieden: Wie Vox am Donnerstag gegenüber DWDL.de bestätigt hat, ist Eichhorns Vertrag bereits Ende 2020 ausgelaufen.

"Eine Entscheidung, die ich genau abgewogen und mit schwerem Herzen getroffen habe", so Diana Eichhorn über ihren Rückzug. "In dieser schwierigen Zeit rund um die Pandemie, in dieser Zeit, in der die Dinge neu sortiert werden, habe ich festgestellt, dass auch ich mich entscheiden muss. Meine Familie braucht mich jetzt zu 100 Prozent. Es ist ungewiss, wie lange wir noch mit Lockdown und Maßnahmen zu kämpfen haben. Mein Kind kann ich nicht in die Warteschleife schicken und auch mein Umfeld, das sonst Halt und Hilfe versprach, ist in dieser schwierigen Zeit nicht verlässlich greifbar."

"Wie kaum eine andere Moderatorin und Tierexpertin hat Diana Eichhorn das Genre Tiermagazin geprägt", sagte Vox-Unterhaltungschefin Kirsten Petersen. Sie habe sich "seit der ersten Folge einen Platz in den Herzen der Zuschauer gesichert und maßgeblich zum großen Erfolg unserer Sendung beigetragen. Wir akzeptieren natürlich, schweren Herzens, dass nach fast 20 Jahren 'hundkatzemaus' ein Wunsch nach Veränderung entstanden ist".

Dass die Moderatorin derzeit trotzdem noch eine Zeit lang bei "hundkatzemaus" zu sehen sein wird, hängt damit zusammen, dass bereits einige Beiträge mit ihr vorproduziert worden sind. Nach ihrem Abschied setzt Vox vor der Kamera zunächst auf die Tierschützer Frank Weber und Judith Pein, Buchautorin und Hundeexpertin Kate Kitchenham sowie die Hundefriseure Franziska Knabenreich und Francisco de Vasconcellos. Wer darüber hinaus neu zum Team hinzustoßen wird, steht noch nicht fest.