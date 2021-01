am 14.01.2021 - 13:07 Uhr

In den RTL-Dailys "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Alles was zählt" und "Unter Uns" bekommen die Zuschauer ab der kommenden Woche wieder küssende Charaktere zu sehen. Möglich wird das, weil einige Schauspieler für die Szenen, bei denen sie natürlich keinen Abstand halten konnten, in Quarantäne gegangen sind.

So werden die Zuschauer ab dem 18. Januar entsprechende Szenen zwischen Finn Albrecht (Christopher Kohn) und Malu Santos (Lisandra Bardél) bei "Alles was zählt" sehen. Ab dem 20. Januar werden sich auch Katrin Flemming (Ulrike Frank) und Tobias Evers (Jan Kittmann) bei "GZSZ" nahekommen. Auch bei "Unter Uns" soll es demnächst wieder körperliche Nähe zwischen Charakteren geben, das sei "in nächster Zeit" geplant, heißt es von der zuständigen Produktionsfirma UFA Serial Drama.

Aufwändige Drehs unter Quarantänesituationen könnten in täglichen Serien allerdings nur Ausnahmen darstellen, heißt es von der UFA. In den vergangenen Monaten war auch on Air der Abstand zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern oftmals sichtbar. Eine etwas andere Strategie fährt man übrigens bei "Sturm der Liebe", wo sich die Charaktere schon seit einiger Zeit auch wieder küssen. Produziert wird die ARD-Serie von der Bavaria.

Joachim Kosack, Geschäftsführer UFA und UFA Serial Drama, sagt: "Unser Anspruch ist es, unsere Formate immer mit der bestmöglichen Qualität zu produzieren. Natürlich haben aber die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen höchste Priorität, denn sie schützen unsere Mitarbeiter*innen während der Corona-Pandemie. Deshalb sind Quarantänemaßnahmen derzeit die einzige Möglichkeit für uns sicher Nähe drehen zu können. Es ist toll, dass Schauspieler*innen wie Ulrike Frank und Jan Kittmann auch privat Einschränkungen, die die Quarantänesituationen mit sich bringen, in Kauf nehmen, um die Beziehung ihrer Figuren optimal zu verkörpern."

Darüber hinaus gelten für die Macher sowie die Schauspieler der täglichen RTL-Serien weiterhin einige Schutzvorkehrungen im Zuge der Corona-Pandemie. So muss sich der Cast aktuell am Set selbst um Haare und Make-Up kümmern, die Maskenteams geben lediglich eine Anleitung. Zu Beginn der Coronakrise mussten die Produktionen nur kurz unterbrochen werden, nach der Wiederaufnahme konnten die Dreharbeiten aber so gut wie ohne Unterbrechungen fortgesetzt werden.