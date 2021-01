am 14.01.2021 - 15:50 Uhr

Eurosport hat für die kommenden beiden Wintersport-Wochenenden zwei Gast-Experten angekündigt, die gemeinsam mit Kommentator Gerhard Leinauer durch die Skisprung-Wettbewerbe führen werden. Am nächsten Wochenende nimmt beim Weltcup im polnischen Zakopane Alexander Pointner die Co-Kommentatoren-Rolle an der Seite von Leinauer ein. Eine Woche später ist der aktuell verletzte DSV-Springer Stephan Leyhe als Gast-Experte bei den Springen im finnischen Lahti on-air.

Beide Experten kennen sich im Skispringen aus: Pointner war von 2004 bis 2014 Cheftrainer der österreichischen Skisprung-Nationalmannschaft, er gilt als erfolgreichster Skisprungtrainer der Geschichte. Leyhe ist eigentlich noch ein aktiver Springer, muss derzeit aber wegen eines Kreuzbandrisses pausieren. Leyhe ist bei Eurosport erstmals im Mikrofon, Pointer war in der Vergangenheit als internationaler Experte bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld im Einsatz und hat in der Kurz-Serie "Pointner’s Points" Einblicke ins Skispringen gegeben.

"Wir finden es als große Bereicherung, neben unseren Experten Martin Schmitt und Werner Schuster, immer wieder auch große Persönlichkeiten aus dem Skispringen sowie aktive Springer am Eurosport-Mikrofon begrüßen zu dürfen. Diese Vielfalt und Abwechslung, die wir mit diesem Quartett in einer Saison bieten, wird viele unserer Fans sicherlich freuen", sagt Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport.

Werner Schuster ist erst seit dieser Saison Experte im Team von Eurosport. Als solcher ersetzte er Sven Hannawald, der zur ARD wechselte. Kurz vor der Vierschanzentournee wurde zudem bekannt, dass mit Matthias Bielek der langjährige Skisprung-Kommentator von Eurosport aufhört, er wurde ersetzt durch Leinauer, der zuvor als Moderator tätig war. Der etwas überraschende Grund für Bieleks Abgang: Er ist inzwischen Bürgermeister in seiner Heimatstadt und beide Tätigkeiten lassen sich nicht miteinander verbinden.