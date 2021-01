Der März wird beim Pay-TV-Sender History zum Mystery Monat, zumindest wird der Sender dem Monat das Label "Mystery März" verpassen. Hintergrund ist eine vierwöchige Sonderprogrammierung: Zwischen dem 2. und 30. März sollen beim Sender zahlreiche Mystery- und Paranormal-Dokus zu sehen sein. Gezeigt werden in diesem Rahmen die neue Doku-Reihe "How the World Ends – Anleitung zur Apokalypse", die zweite Staffel von "Unidentified – Die wahren X-Akten" und neue Episoden von "The UnXplained mit William Shatner" - alle sind als deutsche TV-Premieren bei History zu sehen.

In "How the World Ends" geht es um einen möglichen Weltuntergang. In sechs einstündigen Episoden greift das Format pro Folge ein Szenario zum Ende der Welt auf, beleuchtet dessen Ursprung und skizziert den Ablauf des angenommenen Weltuntergangs. Dabei hinterfragen Experten, ob und inwieweit die unterschiedlichen Apokalypsen realistisch sind. Zu Wort kommen einerseits Menschen, die selbst an den beschrieben Weltuntergang glauben, andererseits gibt’s in der Doku auch Menschen, die bislang vergeblich auf das Eintreten der düsteren Prognosen gewartet haben.

Im "Mystery März" sind darüber hinaus weitere, ausgewählte Paranormal-Dokus im Programm von History zu sehen. Das reicht von einigen "Terra X"-Ausgaben zum Thema bis hin zu der Alien-Reihe "Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene". Wöchentliche Sendetermin der Mystery-Inhalte gibt’s am Samstag, Sonntag, Dienstag und Mittwoch. Viele Dokus laufen an den Tagen in der Primetime.

Die Programme des "Mystery März" im Überblick: