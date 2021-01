Auch wenn in Deutschland gerade Distanzunterricht angesagt ist, denkt RTLzwei schon wieder an Schulöffnungen und hat jetzt eine Fortsetzung von "Krass Schule Die jungen Lehrer" angekündigt. Die neuen Folgen der Dailysoap laufen ab dem 1. Februar montags bis freitags um 17:05 Uhr.

Der Privatsender verspricht für die Fortsetzung "eine ordentliche Ladung Liebesdrama, kriminelle Energie und ganz viel Eifersucht". Produziert wird die Serie von Redseven Entertainment zusammen mit La Paloma. Im Vorfeld von "Krass Schule" nimmt RTLzwei ab Februar zudem ab 14:55 Uhr wieder Doppelfolgen von "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt" ins Programm.

Derzeit setzt RTLzwei am Nachmittag noch auf seine Sozial-Doku "Hartz und herzlich", die am Donnerstag mit einem Marktanteil von 8,5 Prozent in der Zielgruppe prächtig funktionierte und im Übrigen auch den "RTLzwei News" Rückenwind verschaffte. Diese liefen mit 8,3 Prozent so gut wie seit fast zwei Monaten nicht mehr.

"Hartes Deutschland" geht weiter

Derweil hat RTLzwei auch Nachschub im Bereich der Sozial-Reportagen angekündigt: Vier neue Folgen von "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" werden ab dem 4. Februar jeweils donnerstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt- Im Fokus stehen diesmal die Städte Leipzig, Hannover, Hamburg und Frankfurt. Produziert wird die Sendung von Spiegel TV.