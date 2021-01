Am kommenden Mittwoch soll Joe Biden ins Amt des US-Präsidenten eingeführt werden. Über die Inauguration wird nun auch RTL live berichten, wie der Kölner Privatsender am Freitag ankündigte. Geplant ist ein rund halbstündiges "RTL aktuell Spezial", das um 17:55 Uhr ins Programm genommen wird. "Unter uns" beginnt an diesem Tag fünf Minuten früher, "Explosiv" entfällt.

Das Special trägt den Titel "Machtwechsel im Weißen Haus - USA im Alarmzustand" und wird von Moderatorin Charlotte Maihoff präsentiert. Im Rahmen der Sondersendung werden die Vereidigungszeremonie und die Antrittsrede Bidens übertragen. Reporter berichten außerdem in Washington und auch vom vermutlichen Aufenthaltsort Donald Trumps in Florida sowie anderen Landesteilen über die Stimmung in den Vereinigten Staaten.

Sollte es zu den angekündigten Protesten kommen, hat RTL bereits angekündigt, das Spezial bis zum Beginn der regulären Hauptnachrichten um 18:45 Uhr zu verlängern. Das Erste plant indes ohnehin bis 18:50 Uhr zu sehen. Dort wird die Inauguration zudem bereits ab 17:15 Uhr in einem "Weltspiegel extra" live übertragen, ehe um 20:15 Uhr ein halbstündiges "ARD extra" folgt. Das ZDF beschränkt sich derweil auf ein "ZDF spezial", das ab 19:25 Uhr zu sehen ist.

Ausführliche Live-Berichterstattung

Derweil planen auch die Nachrichtensender eine umfangreiche Berichterstattung. So wird ntv am Tag der Amtseinführung an 12:30 Uhr in mehreren "News Spezials" auf die Entwicklung in den USA eingehen. Die Amtseinführung selbst wird ab 16:30 Uhr im Rahmen einer rund dreieinhalbstündigen Sondersendung, moderiert von Gesa Eberl, übertragen. Flankiert wird die Live-Berichterstattung von Dokumentationen und Reportagen, die am Dienstag und Mittwoch gezeigt werden.

Welt hat angekündigt, am Mittwoch von 16 bis mindestens 22 Uhr live berichten zu wollen. Aus den USA berichten Korrespondent Steffen Schwarzkopf sowie die Reporterinnen Nancy Lanzendörfer und Daniela Will. Im Nachrichtenstudio Berlin begleiten Lena Mosel, Carsten Hädler und Marie Przibylla die Zeremonie, als Experte wird Julius van de Laar zugeschaltet. Und auch Phoenix plant eine umfangreiche Sondersendung - los geht's hier bereits um 14:00 Uhr.