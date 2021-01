am 15.01.2021 - 14:40 Uhr

Viele Rechtsstreitigkeiten zwischen Kabelnetzbetreibern und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind in den vergangenen Jahren beendet worden. Nun hat sich auch Arte mit der Tele Columbus AG auf eine umfassende Kooperation geeinigt und so die bestehenden, juristischen Auseinandersetzungen zu den Bedingungen der Programmverbreitung in den Netzen von Tele Columbus beendet.

Im Jahr 2012 kündigten die Öffentlich-Rechtlichen ihre Verträge mit Kabel Deutschland und Unitymedia, die heute beide zu Vodafone gehören. Die Sender wollten fortan kein Geld mehr an die Kabelnetzbetreiber für die Einspeisung ihrer Programme zahlen. Sie argumentierten, die Betreiber seien aufgrund der Must-Carry-Regelung ohnehin dazu verpflichtet, die Verbreitung sicherzustellen. Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit mit vielen Etappensiegen für ARD und ZDF, 2015 entschied der Bundesgerichtshof jedoch zugunsten der Kabelnetzbetreiber.

2018 einigten sich ARD und ZDF dann schließlich mit den Kabelnetzbetreibern - und zahlen seither auch wieder Einspeise-Entgelte. Arte hatte seinen Rechtsstreit mit Vodafone erst im vergangenen Jahr beendet, nun auch die Einigung mit Tele Columbus. Durch die Vereinbarung wird das Arte-Programm in sämtlichen, verfügbaren Auflösungen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sei auch die Integration digitaler "Komfortfunktionen" verabredet worden, heißt es vom Kabelnetzbetreiber. Die Kunden von Tele Columbus sollen so künftig über die digitale Plattform des Anbieters Zugang zur Mediathek von Arte haben.

"Ich freue mich, dass es mit der nun geschlossenen Vereinbarung gelungen ist, eine ausgewogene Grundlage zur Verbreitung der Programme des Kulturkanal Arte in unseren Netzen zu schaffen", sagt Stefan Riedel, Chief Consumer Officer der Tele Columbus AG. Und Markus Nievelstein, Geschäftsführer von Arte Deutschland, ergänzt: "In diesen ungewöhnlichen Zeiten tut Arte sein Bestes, um die Welt in die Wohnzimmer zu bringen, verlässliche Orientierung und intelligente Unterhaltung zu bieten. Auch wir freuen uns, dass sich durch diesen Vertrag der Kreis unserer Zuschauer erweitert und nicht nur unser hochwertiges Fernsehprogramm, sondern auch die vielfältigen digitalen Angebote des Senders nun allen Haushalten im Netz von Tele Columbus zugänglich werden."