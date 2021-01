RTL hat angekündigt, wann die neue Staffel von "Let’s Dance" zu sehen sein wird. Ähnlich wie 2020 geht es auch in diesem Jahr etwas früher los als in der Vergangenheit. So wird die erste Ausgabe der Show bereits am 26. Februar ausgestrahlt, los geht’s wie gehabt mit einer "Wer tanzt mit wem?"-Show. In dieser Willkommens-Ausgabe lernen sich Profis und Stars von "Let’s Dance" erst einmal kennen und es wird gezeigt, wer mit dem tanzt. Die teilnehmenden Promis sind noch nicht kommuniziert worden.

In den darauffolgenden Wochen sind die regulären Ausgaben der Tanzshow wie immer am Freitagabend zur besten Sendezeit zu sehen. Und auch ansonsten ändert sich wenig beim RTL-Erfolgsformat: Als Juroren sind erneut Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez mit dabei, moderiert wird "Let’s Dance" von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Aufgrund der Corona-Pandemie und dessen geltenden Schutzmaßnahmen wird "Let’s Dance" auch 2021 vorerst ohne Publikum stattfinden.

2020 fiel die Tanzshow mitten in den Beginn der Pandemie - und schwang sich im Zuge dessen zu Bestwerten auf. Mit im Schnitt 4,65 Millionen Zuschauern lief es damals für RTL so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Tanzshow im Schnitt starke 21,7 Prozent Marktanteil und damit den besten Wert seit mindestens zehn Jahren.