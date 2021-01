Auch ProSieben wird am kommenden Mittwoch, den 20. Januar, live von der Amtseinführung des kommenden US-Präsidenten Joe Biden berichten, das hat der Sender nun angekündigt. Ab 17:45 Uhr sendet man ein "ProSieben Spezial", "taff" fällt dementsprechend etwas kürzer aus als üblich. Moderiert wird die Sendung von Viviane Geppert und Steven Gätjen, letzterer ist gebürtiger US-Amerikaner und wurde in Phoenix (Arizona) geboren.

Als Gäste angekündigt sind auch noch Professor Simon Wendt, Amerikanist an der Goethe-Universität Frankfurt, sowie Thomas Hayo. Der ehemalige "Germany’s Next Topmodel"-Juror ist in den vergangenen Monaten mit der Kamera durch die USA gereist und hat US-Bürger interviewt. Dabei will er hautnah erfahren haben, wie gespalten die Vereinigten Staaten von Amerika sind.

Die Zuschauer haben damit am kommenden Mittwoch die Qual der Wahl, neben ProSieben wird die Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris nämlich auch im Ersten, bei RTL sowie bei ntv, Welt und Phoenix zu sehen sein (DWDL.de berichtete). RTL hat derweil angekündigt, noch einmal früher als geplant auf Sendung zu gehen - nämlich schon um 17:30 Uhr und nicht erst um 17:55 Uhr. Der Privatsender startet damit noch vor ProSieben. ntv wird darüber hinaus seine Live-Berichterstattung ab 16:00 Uhr bis Mitternacht verlängern.

"Trump-Weg!-Tag" bei "Bild Live"

Und dann wird auch noch die "Bild" am Mittwoch live berichten. Ab 16 Uhr wird man insgesamt vier Stunden lang aus dem Oval-Office-Studio senden, das bereits im November bei der US-Präsidentschaftswahl im Einsatz war. Das Studio im Axel Springer-Hochhaus wurde wie das originale Präsidentenbüro im Weißen Haus gestaltet.

Angekündigt hat Axel Springer die Live-Sendung übrigens in "Bild"-Manier als "Trump-Weg!-Tag". Moderiert wird die Sendung der "Bild" von Nele Würzbach, Claus Strunz, Patricia Platiel und Kai Weise. Die Reporter Karina Mößbauer und Herbert Bauernebel berichten live aus den USA vor Ort sowie direkt aus Washington. Zu Wort kommen sollen zudem prominente Gäste aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Sport. Angekündigt sind bereits Bundesaußenminister Heiko Maas sowie Entertainer Thomas Gottschalk.

© Bild Im Oval-Office-Setting berichtete "Bild" auch schon von der US-Präsidentschaftswahl.

Claus Strunz, in der "Bild"-Chefredaktion verantwortlich für "Bild Live", sagt: "Der 20. Januar ist ein historischer Tag, der von den Menschen mehr noch als die Amtseinführung des neuen Präsidenten als das Ende der Ära von Donald Trump gesehen wird. Daher begleitet ‘Bild Live’ dieses Ereignis mit dem ‘Trump-Weg!-Tag’. Erstmals wird eine Sondersendung von ‘Bild Live’ auch bei einem Sender auf der MagentaTV-Plattform zu sehen sein, so dass noch mehr Zuschauer die Möglichkeit haben, diese auch auf den großen Bildschirmen zu verfolgen." Bei MagentaTV gibt’s die Sondersendung im Kanal #Dabei zu sehen.