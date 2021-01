2013 war Til Schweiger erstmals als "Tatort"-Kommissar Nick Tschiller zu sehen - und brachte erheblich mehr Action als sonst in den Sonntagabend-Krimi. Fast 13 Millionen Zsuchauer sahen damals zu, doch in der Folge sank das Zuschauer-Interesse schnell ab und fand sich zuletzt unter dem üblichen "Tatort"-Niveau wieder. Der Film "Off Duty", der zuerst im Kino lief, geriet dort gar zum veritablen Flop. Der vorerst letzte "Tatort" mit Schweiger - "Tschill Out" kam dann schon wieder deutlich klassischer daher und verzeichnete mit siebeneinhalb Millionen Zuschauern auch wieder bessere Quoten als zuvor, die allerdings trotzdem hinter denen anderer "Tatorte" zurück blieben.

Wie es nun mit Nick Tschiller weiter gehen soll, ist seither unklar, obwohl der Vertrag eigentlich noch zwei weitere Folgen vorsieht. Doch allzu schnell wird man davon nichts zu sehen bekommen. Gegenüber "Bild" sagte ein NDR-Sprecher, dass für 2021 keine Dreharbeiten geplant seien. Zuletzt habe die Corona-Pandemie die Planungen für einen neuen "Tatort" aus Hamburg zurückgeworfen. Schweiger selbst wird mit damit zitiert, dass es einen Termin mit NDR-Unterhaltungschef Thomas Schreiber und Produzentin Iris Kiefer geben solle, bei dem man dann überlegen wolle, was man als nächstes mache. Besondere Eile wird dabei aber offenbar nicht an den Tag gelegt.