am 19.01.2021 - 12:14 Uhr

"Wie hart wird der Lockdown" fragte RTL am gestrigen Montagabend um 20:15 Uhr in einem weiteren "RTL aktuell Spezial" um 20:15 Uhr - und kann heute nun auch die Antwort darauf geben in einem weiteren Corona-Special, für das man wieder den Sendeplatz um 20:15 Uhr frei macht. Moderiert wird die Sendung von Charlotte Maihoff, die unter anderem mit dem Virologen Hendrik Streeck und Vizekanzler Olaf Scholz sprechen wird. 15 Minuten sind für die Sendung angesetzt, dementsprechend verschiebt sich "DSDS" auf 20:30 Uhr. Allerdings kürzt RTL hier "DSDS" um 10 Minuten, sodass die Dschungelshow um 22:20 Uhr schon mit nur noch 5-minütiger Verspätung starten kann.

Für RTL sind die Sondersendungen um 20:15 Uhr inzwischen fast schon zur Dauereinrichtung geworden, schon zum sechsten Mal ändert der Sender dafür allein in diesem Jahr sein Primetime-Programm. Damit ist RTL - auch angesichts der bislang stets guten Quoten - was die Sondersendungen betrifft noch deutlich eifriger unterwegs als die ARD, die das "ARD-Extra zur Corona-Lage" ja im Frühjahr täglich ins Programm genommen hatte, inzwischen aber seltener sendet. Am heutigen Dienstag ist es mal wieder soweit, damit kommt es zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Sondersendungen von ARD und RTL. Im Ersten übernimmt Markus Gürne die Moderation, weitere Einzelheiten wurden noch nicht bekannt gegeben. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich hier um etwa 20 Minuten.

Das ZDF hat bislang keine Sondersendung angekündigt - angesichts des Handball-Spiels, das um 20:30 Uhr angepfiffen wird, ist hier allerdings auch wenig Spielraum für Programmverschiebungen.