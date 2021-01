Die gesamte Politik- und Wirtschaftsberichterstattung der Gruner + Jahr-Magazine "Stern", "Capital" und "Business Punk" kommt künftig aus einer gemeinsamen Redaktion. Dazu wird ein gemeinsames "Hauptstadtbüro" gegründet. Neben der ohnehin in Berlin ansässigen "Capital"-Redaktion werden darin auch die Journalisten aus dem bisherigen Berliner "Stern"-Büro angesiedelt. Insgesamt umfasst das Hauptstadtbüro dann 35 Journalistinnen und Journalisten. Die Leitung liegt bei "Capital"-Chefredakteur Horst von Buttlar.

Von Buttlar wird somit titelübergreifend die Politik- und Wirtschaftsberichterstattung verantworten und wird daher zusätzlich auch Mitglied der Chefredaktion des "Stern". Die bislang in Hamburg angesiedelten "Stern"-Redakteurinnen und -Redakteure aus den Ressorts Politik und Wirtschaft sollen "zum Großteil" andere Aufgaben beim "Stern" übernehmen, man wolle betriebsbedingte Kündigungen "weitestgehend vermeiden", heißt es in einem Statement des Verlags.

Horst von Buttlar: "Ich freue mich sehr darauf, mit den Kolleginnen und Kollegen beim

'Stern' zusammenzuarbeiten. Mit der Bundestagswahl, wichtigen Landtagswahlen, den großen wirtschaftlichen Fragen nach der Pandemie und der Aufarbeitung etwa des Wirecard-Skandals stehen die Themenfelder Politik und Wirtschaft im Blickpunkt. Die Herausforderung ist ein großer Ansporn." "Stern"-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier und "Stern"-Chefredakteur Florian Gless: "Was macht mehr Sinn, als die journalistische Kraft zweier starker – und befreundeter – Marken in der Hauptstadt zu ballen? Und das auch noch in einem Wahljahr? Wir freuen uns sehr, mit Horst von Buttlar, einem der Top-Journalisten des Landes, diese neue Redaktion aufzubauen. Der 'Stern' und 'Capital' werden mit einem gestärkten Team in der Politik- und Wirtschaftsberichterstattung vorne mitspielen."