am 19.01.2021 - 13:12 Uhr

Gökan Tolga ist ab sofort beim ZDF Werbefernsehen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Der 38-jährige Mainzer lernte das Kommunikationshandwerk in einer Frankfurter Kommunikationsberatung und entwickelte in der Vergangenheit PR- und Marketingmaßnahmen für verschiedene Landesministerien in Hessen.

"Ich freue mich sehr über den Neuzugang in unserem Team. Durch seine vielfältigen Erfahrungen im Bereich der Kommunikation, sein sprachwissenschaftliches Studium und seine offene und gewinnende Art, ist er ideal für die Funktion des Referenten Unternehmenskommunikation beim ZDF Werbefernsehen geeignet", so Joachim Strauch, Geschäftsführer des ZDF Werbefernsehens.

Tolga sei "ein Allrounder mit viel Erfahrung in der Kommunikations- und Kreativlandschaft", so Strauch weiter. Sein Vorgänger Thomas Wiggert hat im Gegenzug innerhalb des ZDF-Konzerns die Position gewechselt.