am 20.01.2021 - 10:04 Uhr

Während Filmhochschulen schon seit Jahrzehnten Nachwuchs aus- und weiterbilden, fehlte für den Nachwuchs non-fiktionaler Fernsehschaffenden bislang ein vergleichbares Angebot. Die Aus- und Weiterbildung war im Genre der non-fiktionalen Unterhaltung so über Jahrzehnte hinweg alleinige Aufgabe der Produktionsfirmen. Learning by doing war oftmals die Devise. Weiterbildungs-Angebote wie die vor mehr als 15 Jahren eingeführte Entertainment Masterclass waren die seltene Ausnahme.

© Uwe Schaffmeister Petra Müller