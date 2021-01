© ZDF

Dadurch kommt es zu mehrere Programmänderungen: Wie schon am Dienstag wird erneut das ZDF live übertragen. Der Mainzer Sender beginnt, wenn nicht erneut eine Sondersendung dazwischenkommt, ab 20:15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Durch die Live-Übertragung verschiebt sich im Gegenzug die neue "Bergdoktor"-Folge auf die kommende Woche.

Auch das Spiel am Samstag gegen Brasilien ist ab 20:15 Uhr im ZDF zu sehen, am Montag ist dagegen Das Erste mit der Partie zwischen Deutschland und Polen am Ball. Auch darauf reagiert das ZDF: So wird es am Montag, anders als geplant, keine neue Folge der Krimireihe "Neben der Spur" zu sehen geben, sondern lediglich eine Wiederholung.

Mit dem WM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn hatte am Dienstagabend im Schnitt 4,70 Millionen Zuschauer im ZDF erreicht werden. Die Übertragung war nicht nur beim Gesamtpublikum beliebt, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo sie mit 12,6 Prozent Marktanteil noch vor den Shows von ProSieben und RTL landete.