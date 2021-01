Zwischen 2004 und 2006 war Uta Kargel festes Cast-Mitglied in der RTL-Soap "GZSZ", danach war sie in der Serie aber nicht mehr zu sehen. Nun hat der Sender ihr Comeback angekündigt - auch wenn das recht kurz ausfällt. In der nächsten Woche wird die Schauspielerin in ihrer Rolle als Lena Bachmann in zwei Folgen zu sehen sein. Schon Ende 2020 tauchte sie kurz in einem Video-Call in der Serie auf.

"Ich habe das GZSZ-Set 14 Jahre lang nicht betreten, war positiv überrascht, wieviel sich verändert hat und habe mich über die Ecken gefreut, die ich damals schon bespielen durfte und die noch immer bestehen", sagte die Schauspielerin zu ihrem Comeback ans Set. Die Dreharbeiten seien für sie eine Zeitreise in die Vergangenheit gewesen, so Kargel. Gleichzeitig kokettiert die Schauspielerin in einem RTL-Interview mit einer dauerhaften Rückkehr. "Ich denke, das kommt ganz auf die Geschichte an", sagt Kargel. "Ich habe festgestellt, dass mich die konventionellen Frauenrollen unfassbar ermüden und mitunter auch fuchsen. Glücklicherweise ist Lena schon immer etwas aus der Reihe getanzt."

Neben "GZSZ" war Uta Kargel in den vergangenen Jahren auch in Rollen bei "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" zu sehen. Hinzu kamen Episodenrollen in verschiedenen Serien sowie Theater-Engagements.