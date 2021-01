am 20.01.2021 - 18:00 Uhr

Schon seit fast einem Jahr gibt es keine Live-Konzerte mehr - von manchen Versuchen in Autokinos mal abgesehen. Was Musik-Fans fehlt, ist für Clubs und Mitarbeiter der Veranstaltungsbranche längst existenzbedrohend, Newcomer haben es zudem schwer, ein Publikum zu finden. Zumindest ein paar Newcomern will das ZDF nun mit seiner Online-Plattform ZDFkultur unter die Arme greifen und ruft die Konzert-Reihe "Stay Live" ins Leben.

In legendären Clubs sollen darin junge Musikerinnen und Musiker ihr Können unter Beweis stellen und dabei auch auf anerkannte Größen aus Pop, Rock oder HipHop treffen. Noch im Februar sollen die etwa 15 Konzerte produziert und dann ab März online auf zdfkultur.de veröffentlicht werden - einen genauen Termin will man später bekannt geben. Das ZDF arbeitet dabei mit der gemeinnützigen Fördereinrichtung "Initiative Musik" zusammen.

Anne Reidt, Leiterin der Hauptredaktion Kultur im ZDF, erklärt: "Die Musik- und Clubszene ist von der Pandemie weiterhin hart getroffen. Mit 'Stay Live' drehen wir die Boxen auf und bieten Clubs und jungen Bands im Netz eine Rampe, um nach Corona wieder richtig durchzustarten", so Anne Reidt, Leiterin der Hauptredaktion Kultur im ZDF."