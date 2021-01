© Sat.1/Willi Weber Doppeleinsatz für Ruth Moschner künftig am Sat.1-Vorabend

Das hat jetzt Folgen. Schon seit Kurzem testet der Münchner Sender freitags einen "Buchstaben-Battle"-Doppelpack und wird diesen Versuch nun ausweiten. Konkret heißt das: Schon an diesem Donnerstag, 21. Januar 2021, wird zum vorerst letzten Mal "5 Gold Rings" zu sehen sein. Ab dem 22. Januar und ab der folgenden Woche dann immer werktags setzt Sat.1 auf zwei Folgen der Ruth-Moschner-Sendung ab 18 Uhr.

Welche Auswirkung diese Programmänderung auf die generelle Zukunft von "5 Gold Rings" nun hat, bleibt zunächst unklar. Auf DWDL.de-Anfrage bestätigt die Sat.1-Pressestelle lediglich, dass das Format "vorerst pausiert". Die von ITV Studios Germany kommende Show reiht sich jedenfalls ein in eine ganze Reihe von Sat.1-Formaten, die um 19 Uhr zu Flops avancierten. Dazu gehören zum Beispiel "Genial Daneben - Das Quiz" samt der Variation "Genial oder Daneben?", aber auch die vor fast einem Jahr gestartete "Big Brother"-Staffel, die die Erwartungen letztlich nicht erfüllte.

In "Buchstaben Battle" spielen zwei Teams, bestehend aus einem Kandidaten und zwei Prominenten, gegeneinander. In vier nach Senderangaben "abwechslungsreichen Vorrunden" mit vertrauten Rätselklassikern versuchen beide Teams innerhalb kürzester Zeit, die richtigen Lösungsworte zu finden, um Extra-Zeit für das Finale zu erspielen. In diesem winken bis zu 10.000 Gewinnsumme - die Kandidaten treten darin ohne ihren prominenten Mitspielern an.