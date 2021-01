Thomas Rabe bleibt auch in den kommenden Jahren CEO von Bertelsmann. Der Aufsichtsrat hat seinen Vertrag jetzt um fünf weitere Jahre verlängert. Seit neun Jahren steht Rabe bereits an der Spitze des Konzerns, inzwischen hat er dieses Amt in Personalunion auch bei der RTL Group inne. Seine dritte Amtszeit bei Bertelsmann beginnt am 1. Januar 2022.

"Das ist in einer Zeit immer schnellerer Veränderungen ein klares Zeichen von Kontinuität", erklärte Christoph Mohn, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Bertelsmann. "Thomas Rabe ist ein Stratege mit herausragenden analytischen Fähigkeiten und ein exzellenter Manager, der sich mit seinem Team in der Corona-Krise einmal mehr bewährt hat. Er hat Bertelsmann in den letzten Jahren erfolgreich geführt und stark gemacht für die Zukunft. Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg."

Rabe selbst bedankte sich für das Vertrauen. "Ich freue mich auf die dritte Amtszeit als CEO eines Unternehmens, das mich heute noch genauso begeistert wie bei meinem Antritt. Gemeinsam mit dem Vorstand, dem Management und allen Beschäftigten haben wir in der zurückliegenden Dekade bei und für Bertelsmann viel erreicht. Es liegen spannende Aufgaben vor uns."