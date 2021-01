am 22.01.2021 - 16:37 Uhr

Zum 1. Mai wird Eric Friedler Leiter der neu geschaffenen Hauptabteilung Dokumentation beim Südwestrundfunk SWR, einem entsprechenden Vorschlag hat der Verwaltungsrat des Senders nun zugestimmt. Dass es eine eigenständige Doku-Hauptabteilung geben wird, war bereits im Herbst letzten Jahres beschlossen worden. Darin wird die Verantwortung für einen Großteil der dokumentarischen Formate gebündelt, die bislang meist in den in den Hauptabteilungen Film und Doku sowie der Multimedialen Chefredaktion verortet waren. Ziel ist die Entwicklung von Dokumentationen und Doku-Serien insbesondere auch für jüngere Zielgruppen, mit denen man dann die ARD-Mediathek stärken will.

Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information: "Der SWR freut sich auf einen der renommiertesten deutschen Dokumentarfilmer. Eric Friedler ist ein echter Könner und zurecht vielfach ausgezeichnet. Er bringt Erfahrung, jede Menge Ideen und große Begeisterung für die Aufgabe mit, den SWR im Dokubereich weiter zu stärken und zu profilieren."

Friedler gehört zu den anerkanntesten Dokumentarfilm-Regisseuren in Deutschland und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet - vom Grimme-Preis über den Fernsehpreis bis zum Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis. Erst jüngst gab es Auszeichnungen für seinen Film "Wim Wenders, Desperado" bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes und der Rose d'Or. Auch als Redakteur und Abteilungsleiter beim NDR hat er für die ARD etliche preisgekrönte Dokumentar-, Spiel- und Fernsehfilme entwickelt und betreut. Bevor Eric Friedler 2002 zum NDR wechselte, hatte er mehrere Jahre als Reporter und Redakteur für "Report Mainz" gearbeitet. 2010 übernahm er die Leitung der Abteilung "Dokumentarfilm, Dokudrama & Sonderprojekte" beim NDR.