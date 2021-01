Wie auch schon in den Jahren 2018, 2019 und 2020 plant Sat.1 Mitte Februar 2021, eine neue Staffel der Primetime-Show "Das große Promibacken" an den Start zu bringen. Ein genauer Termin steht noch aus. Die Bild-Zeitung will nun den kompletten Cast erfahren haben – und in der Tat hat der Sender einige Namen auch schon bestätigt. So wechselt für die Produktion unter anderem Barbara Wussow vom ZDF-"Traumschiff" an den Sat.1-Backofen. Wussow erklärte dem Blatt, dass sie bei der Produktion etwas fürs Leben lerne. "Ich finde die Sendung toll, habe sie oft geschaut und gedacht, da mache ich sicher nicht mit, das ist ja so schwer, das kann ich nicht schaffen." Als sie ein entsprechendes Angebot erhielt, habe es sie aber doch gejuckt.

Ebenfalls mit dabei ist Pascal Hens, derzeit noch als Handball-Experte für Eurosport im Einsatz, aber auch Ekaterina Lenova. Beide kennen sich aus früheren "Let's Dance"-Zeiten. Daniel Boschmann, Moderator des "Sat.1 Frühstücksfernsehen" ist genauso bestätigt, wie Franziska Knuppe, die sich vergangenes Jahr noch für ProSieben unter dem Fledermaus-Kostüm bei "The Masked Singer" versteckte.

Darüber hinaus spekuliert die Zeitung über eine mögliche Teilnahme von Musiker Luca Hänni, Moderator Jürgen Milski und Model Mirja du Mont. Diese drei hat Sat.1 aber noch nicht bestätigt. Etwas mehr als 1,8 Millionen Zuschauer sahen die Folgen der vierte Staffel im vergangenen Jahr im Schnitt. Mit 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lieferte die Backshow eine recht gute Performance ab. An den Rekord aus Staffel zwei, als sogar 10,6 Prozent im Schnitt erreicht wurden, kam die vergangene Runde aber nicht heran.