am 26.01.2021 - 11:08 Uhr

Schon mehrfach hat sich Markus Lanz auf Reisen begeben, um Reportagen für das ZDF zu drehen. Für den März hat der Sender nun die Ausstrahlung des nächsten Films seines Talkshow-Moderators angekündigt: "Markus Lanz - Schweden ungeschminkt" nennt sich die 75-minütige Dokumentation, die am Donnerstag, den 11. März um 23:15 Uhr ausgestrahlt wird. Produziert wurde sie "unter hohen Hygiene-Auflagen zum Schutz aller Beteiligten", wie es heißt.

Thematisiert wird in dem Film nicht zuletzt Schwedens Umgang mit der Coronavirus-Pandemie. So spricht Markus Lanz unter anderen mit dem Arzt und Staatsepidemiologen der schwedischen Behörde für öffentliche Gesundheit, Anders Tegnell, dem Architekten der schwedischen Anti-Corona-Strategie, die lange Zeit auf die freiwilligen Maßnahmen der Bevölkerung setzte. Ärzte des Stockholmer Karolinska-Universitätskrankenhauses berichten über den Verlauf der Pandemie an vorderster Front und der Historiker Lars Trägårdh ordnet die Auswirkungen der Pandemie auf die schwedische Gesellschaft ein. Auch die Wirtschaftswissenschaftler Jesper Roine und Nils Stenberg kommen zu Wort.

Mit seinem Spätabend-Talk war Markus Lanz in den vergangenen Monaten überaus erfolgreich. Alleine im Januar zählte seine Sendung bislang im Schnitt fast 2,3 Millionen Zuschauer. Auch beim jungen Publikum erzielt Lanz inzwischen regelmäßig zweistellige Marktanteile.