"Mehr als nur Babes", tönt DMAX in einer Mitteilung zum Start einer neuen Reihe - und es ist natürlich klar, dass der Männersender auf das beliebte Kabel-Eins-Format "Trucker Babes" anspielt, von dessen Erfolg man nur allzu gerne ein Stück abbekommen möchte. Herausgekommen ist ein Themenabend, der unter dem Namen "Hammerfrauen" steht und am Montag, den 8. März den Weg ins Programm findet - passenderweise also am Weltfrauentag.

Gezeigt werden Frauen, die sich täglich in typischen Männerdomänen beweisen müssen. DMAX begleitet sie in ihrem beruflichen und privaten Alltag und will zeigen, welche Aufgaben er mit sich bringt. Los geht es um 20:15 Uhr zunächst mit "Hammerfrauen... auf dem Bau", eine Stunde später folgen die "Hammerfrauen... in Uniform", ehe der Themenabend um 22:15 Uhr mit "Hammerfrauen... im Chefsessel" zu Ende gehen wird.

Hinter der Doku-Reihe stehen verschiedene Produktionsfirmen. So wird die Chefsessel-Folge von Redseven Entertainment umgesetzt, während Filmreif TV für die Bau-Folge verantwortlich zeichnet und KG Media Factory "Hammerfrauen… in Uniform" produziert.